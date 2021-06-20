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"Выйдем и обыграем": датский футболист заявил о победе над сборной России

"Выйдем и обыграем": датский футболист заявил о победе над сборной России
14:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram jannikvestergaard

Защитник "Саутгемптона" и сборной Дании Янник Вестергор уверен в успехе своей команды в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы с Россией.

Экс-тренер "Динамо" хочет увидеть на Евро-2020 матч Украина - Россия

Вестергор настолько уверен в победе, что заявил об этом до игры. Доводом в этом для футболиста стало выступление Дании на Евро, где "Алая гвардия" хоть и проиграла два стартовых матча, но смотрелась весьма убедительно.

"У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесет свой вклад и турнир для нас не закончится. Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим", - цитирует Вестергора пресс-служба УЕФА.

Примечательно, что игра Дания - Россия пройдет без российских болельщиков

Отметим, Дания является фаворитом матча с Россией. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру.

С расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 342

Все по теме:

Сборная России, Футбол, Евро-2020, Сборная Дании, Янник Вестергор.
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