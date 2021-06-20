"Выйдем и обыграем": датский футболист заявил о победе над сборной России

Защитник "Саутгемптона" и сборной Дании Янник Вестергор уверен в успехе своей команды в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы с Россией.

Вестергор настолько уверен в победе, что заявил об этом до игры. Доводом в этом для футболиста стало выступление Дании на Евро, где "Алая гвардия" хоть и проиграла два стартовых матча, но смотрелась весьма убедительно.

"У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесет свой вклад и турнир для нас не закончится. Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим", - цитирует Вестергора пресс-служба УЕФА.

Примечательно, что игра Дания - Россия пройдет без российских болельщиков.

Отметим, Дания является фаворитом матча с Россией. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру.

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