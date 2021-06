Австрийские болельщики вместе с украинцами спели "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)

В Бухаресте, где 21 июня сборные Австрии и Украины встретятся в третьем туре группового раунда Евро-2020, царит невероятная атмосфера.

Накануне встречи болельщики двух команд пересеклись у столичной кафешки, где и исполнили песню "Путин - х*йло".

Кадры совместного исполнения фанатского "хита" доступны на страничке twitter Zorya Londonsk (внимание, на видео присутствует ненормативная лексика):

Ukraine & Austria fans join together in Bucharest old town to sing a famous song about Russia’s President

The occupiers’ MP’s even called for Ukraine fans to be banned from the stands for singing it…

Putin Huyloooooo (is a d*ckhead) lalalalalalalalalalala

#UKR #AUT pic.twitter.com/AjtyG7ABU0

