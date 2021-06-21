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Австрийские болельщики вместе с украинцами спели "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)

Австрийские болельщики вместе с украинцами спели "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В Бухаресте, где 21 июня сборные Австрии и Украины встретятся в третьем туре группового раунда Евро-2020, царит невероятная атмосфера.

Сборные Украины и Австрии впервые в истории встретятся в официальном матче (видео)

Накануне встречи болельщики двух команд пересеклись у столичной кафешки, где и исполнили песню "Путин - х*йло".

Кадры совместного исполнения фанатского "хита" доступны на страничке twitter Zorya Londonsk (внимание, на видео присутствует ненормативная лексика):

Отметим, украинские болельщики исполнят данную песню практически на всех международных матчах. После того, как "Путин - х*йло" прозвучало в эфире трансляции игры Украина - Северная Македония на РоссТВ, в России потребовали от УЕФА запретить украинским болельщикам посещать футбольные матчи

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Украина - Австрия, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на это противостояние.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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