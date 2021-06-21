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Сборные Украины и Австрии впервые в истории встретятся в официальном матче (видео)

Сборные Украины и Австрии впервые в истории встретятся в официальном матче (видео)
13:52 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Украина - Австрия, который состоится 21 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Националэ" (начало - в 19.00), станет для соперников третьей очной встречей в истории. 

Украина - Австрия: все о главном решающем матче нашей сборной (фото, видео)

Примечательно, что Украина и Австрия ранее не пересекались на официальном уровне. До этого команды встречались дважды в "товарняках", обменявшись минимальными победами.

История встреч сборных Украины и Австрии:

Видеообзоры товарищеских матчей:

Мячами в ворота австрийцев у украинцев отмечались Артем Милевский, Марко Девич и Олег Гусев (дважды).

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав на игру с Австрией.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 361

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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