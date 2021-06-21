Сборные Украины и Австрии впервые в истории встретятся в официальном матче (видео)

Матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Украина - Австрия, который состоится 21 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Националэ" (начало - в 19.00), станет для соперников третьей очной встречей в истории.

Примечательно, что Украина и Австрия ранее не пересекались на официальном уровне. До этого команды встречались дважды в "товарняках", обменявшись минимальными победами.

История встреч сборных Украины и Австрии:

Видеообзоры товарищеских матчей:

Мячами в ворота австрийцев у украинцев отмечались Артем Милевский, Марко Девич и Олег Гусев (дважды).

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав на игру с Австрией.

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