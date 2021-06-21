Украина - Австрия: Шевченко назвал состав на игру Евро-2020

В день матч с Австрией на Евро-2020 главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с официальной заявкой на игру третьего тура групповой стадии.

Из тех игроков, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на поединок с Австрией не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Заявка сборной Украины на матч с Австрией:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик.

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17 Александр Зинченко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18 Артем Довбик, 19 Артем Беседин.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Украина - Австрия, а также рассказывал о букмекерских раскладах на это противостояние. К слову, австрийцам невыгодно побеждать "Желто-синих".

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