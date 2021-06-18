В России потребовали разобраться с украинцами, которые поют "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на кричалку болельщиков в матче 2-го тура группового раунда Евро-2020 Украина - Северная Македония.

Фаны запели "Путин - х*йло", и это попало в прямую трансляцию матча. Колосков считает данное поведение украинцев хулиганством, а также требует от УЕФА "очень серьезно разобраться" в этом вопросе.

"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", - цитирует Колоскова sport24.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины добыла свою первую победу на Евро-2020. С полным расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россиянам не понравилась новая форма сборной Украины.