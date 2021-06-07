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Жена Зинченко засветила округлившийся животик на фото с Шевченко

Жена Зинченко засветила округлившийся животик на фото с Шевченко
13:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram v.lada_sedan

Влада Зинченко, жена футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, показала свои рабочие будни, которые продолжаются, несмотря на беременность

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На своей страничке в Instagram журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" опубликовала совместное фото с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. На снимке Влада позировала в летнем платье, которое не скрывало ее округлившийся животик. Кроме того, красотка подчеркнула, что собирается работать во время чемпионата Европы по футболу.

"К работе. Я уже в Харькове. Чувствую себя хорошо, работаю, на Евро еду, все по плану", - написала под снимком Влада.

 
 
 
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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

"Телеграф" напоминает, что Александр Зинченко не сумел выиграть Лигу чемпионов, проиграв в финале турнира "Челси". По приезду в лагерь сборной Украины над Зинченко по этому поводу жестко пошутил партнер по команде. К слову, "Шева" неистово болел за лондонский клуб в еврокубке

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 754

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Александр Зинченко, Влада Седан.
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