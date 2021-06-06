"Сборная реанимировала": Зинченко рассказал о своем состоянии (видео)

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем самочувствии после проигранного финала Лиги чемпионов с "Челси".

Александр стал одним из виновников поражения, а после финального свистка на нем не было лица. Зинченко последним прибыл в расположение национальной команды, которая ведет подготовку к Евро-2020. Александр после своей первой тренировки рассказал, что коллектив "реанимировал" его, а "веселый Зинченко" никуда не денется.

"Чувствую себя хорошо, было несколько дней передохнуть, но в основном время ушло на дорогу. Я добирался в Украину. Чувствую, что в плане физических кондиций ничего не растерял. Жизнь на этом (проигрыше в финале Лиги чемпионов, - прим. ред.) не заканчивается. Всегда есть новые цели, новые задачи, будем стремиться к ним. У нас собран замечательный коллектив в сборной, который меня реанимировал после этой ситуации. Увидим ли еще веселого Зинченко? Конечно. Куда он денется", - рассказал Зинченко в комментарии для YouTube-канала УАФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард сборной Украины Роман Яремчук жестко пошутил над Зинченко.

"Телеграф" напоминает, что 7 июня сборная Украины проведет заключительный товарищеский матч перед ЧЕ-2020 с командой Кипра. Ранее мы сообщали, где посмотреть эту игру в прямом эфире.