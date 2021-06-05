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Шевченко забил гол между ног вратарю сборной Украины (видео)

Шевченко забил гол между ног вратарю сборной Украины (видео)
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал свои бомбардирские навыки на тренировке.

У Зинченко пропал дар речи после жесткой шутки Яремчука (видео)

На последнем занятии национальной команды Андрей Николаевич сыграл в роли нападающего. "Шева" как в лучшие времена ворвался в штрафную и направил мяч в сетку ворот. На этот раз наставник огорчил кипера "Шахтера" Анатолия Трубина, пробив тому прямо в "домик".

Видео гола Шевченко в ворота Трубина доступно на YouTube-канале vZbirna:

Ранее Шевченко огласил заявку национальной команды, в которую вошли сразу два вратаря "Шахтера".

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины в своем последнем матче минимально обыграла команду Северной Ирландии. Дебютный гол за национальную команду в этой игре забил Александр Зубков. Уже в понедельник, 7 июня, "Дружина" проведет свой заключительный контрольный матч перед выездом на Евро-2020. Противостоять "Сине-желтым" будет Кипр.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,137

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Анатолий Трубин.
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