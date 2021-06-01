Шевченко назвал состав сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с финальной заявкой национальной команды на ближайший чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В финальную заявку "Желто-синих" вошли всего три нападающих: Роман Яремчук, Артем Беседин и Артем Довбик.

Заявка сборной Украины на Евро-2020:

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Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19. Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Напомним, Евро-2020 пройдет на полях Старого Света c 11 июня по 11 июня 2021 года. На групповой стадии турнира сборная Украины сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидеру национальной команды требуется операция.