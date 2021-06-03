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Четверг, 03.06.2021
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Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)

Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
22:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram northernireland

В четверг, 3 июня, сборная Украины в рамках контрольного матча принимала команду Северной Ирландии. Встреча проходила в Днепре на "Днепр-Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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В первом тайме сборная Украины начала с давления, которое принесло свои плоды на 10-й минуте. После подачи Караваева с правого фланга Александр Зубков без сопротивления вколотил мяч головой в ворота гостей. В дальнейшем "Сине-желтые" атаковали, но отличиться еще в первую 45-минутку не сумели. Во втором тайме темп игры заметно упал и встреча так и завершилась со счетом 1:0.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины уже 7 июня сыграет с Кипром. Эта встреча будет последней для "Дружины" перед чемпионатом Европы, который стартует 11 июня. На  ЧЕ-2020 "Сине-желтые" сыграют в квартете С вместе с командами Австрии, Северной Македонии и Нидерландов.

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе тренера сборной Нидерландов после товарищеского матча с Шотландией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Сборная Северной Ирландии.
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