Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)

В четверг, 3 июня, сборная Украины в рамках контрольного матча принимала команду Северной Ирландии. Встреча проходила в Днепре на "Днепр-Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В первом тайме сборная Украины начала с давления, которое принесло свои плоды на 10-й минуте. После подачи Караваева с правого фланга Александр Зубков без сопротивления вколотил мяч головой в ворота гостей. В дальнейшем "Сине-желтые" атаковали, но отличиться еще в первую 45-минутку не сумели. Во втором тайме темп игры заметно упал и встреча так и завершилась со счетом 1:0.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины уже 7 июня сыграет с Кипром. Эта встреча будет последней для "Дружины" перед чемпионатом Европы, который стартует 11 июня. На ЧЕ-2020 "Сине-желтые" сыграют в квартете С вместе с командами Австрии, Северной Македонии и Нидерландов.

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе тренера сборной Нидерландов после товарищеского матча с Шотландией.