"Хоть кто-то запел на украинском": в сеть попало видео посвящения новичков в команде Шевченко

В сборной Украины по футболу царит хорошая атмосфера. Накануне товарищеской игры с Северной Ирландией новички "Желто-синих" прошли традиционный обряд посвящения в команду - спели песню.

Вечер 2 июня для команды Андрея Шевченко начался с поздравлений Александра Караваева, которому на 29-летие подарили песню и сразу два футбольных торта. Затем концертная программа продолжилась. Именно 2 июня новички "Сине-желтых" проходили традиционное посвящение в сборники, исполняя песни на свой собственный выбор.

Открыл концерт зажигательным рэпом Александр Зубков, дальше дуэтом выступили Денис Попов с Богданом Ледневым, трио образовали Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Артем Довбик. Илья Забарный объединил усилия с Анатолием Трубиным и подарил "зрителям" трогательные "Старі фотографіі" Кузьмы Скрябина.

Лучшим исполнителем вечера стал Зубков, который на бис спел "Кружит" Монатика.

В сети не все были довольны положением дел в сборной Украины, где футболисты поют на русском языке. Кроме того, пользователи отметили песенный талант Зубкова, а также выбор песни Трубиным и Забарным.

"Телеграф" напоминает, что контрольная игра Украина - Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня, в Днепре на одноименной арене, начало поединка- в 21:00 по киевскому времени. Букмекеры считают "Сине-Желтых" однозначным фаворитом противостояния.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Украина - Северная Ирландия в прямом эфире.