Украина - Северная Ирландия: где и когда смотреть матч

В четверг, 3 июня, сборная Украины сыграет с командой Северной Ирландии в рамках подготовки к Евро-2020. Встреча состоится в Днепре на одноименной арене, начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине товарищеский матч покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, за трансляций поединка в сети можно следить на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче сборная Украины не сумела обыграть Бахрейн. 7 июня "Желто-синих" ожидает последний спарринг перед ЧЕ, а уже 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, где наша команда сыграет в группе С с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бущан отметился красивым голом на тренировке сборной Украины.