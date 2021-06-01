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У Малиновского появился конкурент: вратарь сборной Украины забил пушечный гол (видео)

У Малиновского появился конкурент: вратарь сборной Украины забил пушечный гол (видео)
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан, готовясь к ближайшим товарищеским матчам национальной команды, удивил всех своим ударом.

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Киперы тренировали отражать дальние удары, и Бущан решил проверить Анатолия Трубина. Георгий мощно пальнул с левой из-за пределов штрафной и попал прямо в "девятку" - вратарь "Шахтера" не сумел спасти ворота, а сам Бущан схватился за голову, ведь такие выстрелы далеко не всегда удаются даже нападающим.

Видео гола Бущана, которому позавидовал бы и Руслан Малиновский:

"Телеграф" напоминает, что перед Евро-2020, которое стартует 11 июня, сборная Украины проведет еще два спарринга.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сборной Украины ярко поздравили Миколенко с днем рождения.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 228

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Сборная Украины, Футбол, Георгий Бущан.
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