У Малиновского появился конкурент: вратарь сборной Украины забил пушечный гол (видео)

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан, готовясь к ближайшим товарищеским матчам национальной команды, удивил всех своим ударом.

Киперы тренировали отражать дальние удары, и Бущан решил проверить Анатолия Трубина. Георгий мощно пальнул с левой из-за пределов штрафной и попал прямо в "девятку" - вратарь "Шахтера" не сумел спасти ворота, а сам Бущан схватился за голову, ведь такие выстрелы далеко не всегда удаются даже нападающим.

Видео гола Бущана, которому позавидовал бы и Руслан Малиновский:

"Телеграф" напоминает, что перед Евро-2020, которое стартует 11 июня, сборная Украины проведет еще два спарринга.

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