Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Сексуальный ангел": украинская теннисистка восхитила пышным бюстом и стройными ножками (фото)
"Сексуальный ангел": украинская теннисистка восхитила пышным бюстом и стройными ножками (фото)
Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
Ребров пролил свет на свое будущее
Ребров пролил свет на свое будущее

Украина - Северная Ирландия: онлайн матча

Украина - Северная Ирландия: онлайн матча
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В четверг, 3 июня, сборная Украины в рамках контрольного матча примет команду Северной Ирландии. Встреча состоится в Днепре на одноименной арене и начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовый онлайн, в котором оперативно будут доступны видео лучших моментов.

Украина -:- Северная Ирландия

(Начало - в 21:00)

Именно Северная Ирландия стала камнем преткновения для сборной Украины на Евро-2016. Теперь подопечные Андрея Шевченко могут "отомстить" обидчикам, которые, к слову, на Евро-2020 не отобрались. На этот раз "Шева" заявил, что результат матча важен, а потому стоит ожидать от "Желто-синих" более успешной игры в атаке, чем это было в поединке с Бахрейном.

Сборная Украины из игроков, которые не сыграют на Евро 2020: версия "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Украина - Северная Ирландия в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

"Телеграф" напоминает, что перед Евро-2020, которое стартует 11 июня, "Дружина" проведет еще один матч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко огласил финальную заявку национальной команды на Евро-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 154

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Северной Ирландии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
02 Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
03 Украина - Северная Ирландия: возьмёт ли команда Шевченко реванш за Евро 2016
04 Сборная Украины из игроков, которые не сыграют на Евро 2020: версия "Телеграфа"
05 "Сан-Паулу" выплатило киевскому "Динамо" часть долга за бразильского полузащитника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь