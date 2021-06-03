Украина - Северная Ирландия: онлайн матча

В четверг, 3 июня, сборная Украины в рамках контрольного матча примет команду Северной Ирландии. Встреча состоится в Днепре на одноименной арене и начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовый онлайн, в котором оперативно будут доступны видео лучших моментов.

Украина -:- Северная Ирландия

(Начало - в 21:00)

Именно Северная Ирландия стала камнем преткновения для сборной Украины на Евро-2016. Теперь подопечные Андрея Шевченко могут "отомстить" обидчикам, которые, к слову, на Евро-2020 не отобрались. На этот раз "Шева" заявил, что результат матча важен, а потому стоит ожидать от "Желто-синих" более успешной игры в атаке, чем это было в поединке с Бахрейном.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Украина - Северная Ирландия в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

"Телеграф" напоминает, что перед Евро-2020, которое стартует 11 июня, "Дружина" проведет еще один матч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко огласил финальную заявку национальной команды на Евро-2020.