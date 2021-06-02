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Украина - Северная Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча

Украина - Северная Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча
12:55 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В ближайший четверг, 3 июня, сборная Украины проведет очередной спарринг накануне старта Евро-2020. Противостоять "Желто-синим" будет команда Северной Ирландии.

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По мнению специалистов, "Желто-синие" являются однозначными фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,61. Успех гостей или ничья  маловероятны - 6,40 и 3,65 соответственно. Отметим, самым вероятным результатом матча является минимальная победа хозяев со счетом 1:0 - коэффициент 4,60.

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Украина - Северная Ирландия (данные за 2 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Украины 1,61 - ничья 3,65 - победа сборной Северной Ирландии 6,40)

Матч Украина - Северная Ирландия пройдет в Днепре на одноименной арене, начало поединка в 21:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире.

"Телеграф" напоминает, что 1-го июня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав национальной команды на чемпионат Европы по футболу, который стартует 11 июня. Отметим, в конце мая наша команда не сумела обыграть Бахрейн в контрольном матче.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Сборная Северной Ирландии.
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