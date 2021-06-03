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Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 оконфузился на пресс-конференции (видео)

Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 оконфузился на пресс-конференции (видео)
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter OnsOranje

Сборная Нидерландов не сумела обыграть Шотландию в товарищеском матче (2:2), однако весело было и после игры.

"Хоть кто-то запел на украинском": в сеть попало видео посвящения новичков в команде Шевченко

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Оранжевых" Франк де Бур, рассуждая о составе национальной команды, заявил, что "Квинси Мениг прекрасно подходит на роль правого защитника". Проблема лишь в том, что Менинг, выступающий за "Твенте", еще ни разу в карьере не вызывался в сборную Нидерландов. Если наставник имел ввиду Квинси Промеса, то и здесь есть нестыковка, ведь форвард "Спартака" никак не может играть на позиции правого защитника.

Видео фейла Франка де Бура доступно в сети:

Видеообзор матча Нидерланды - Шотландия 2:2 

"Телеграф" напоминает, что сборная Нидерландов начнет свой путь на Евро-2020 матчем с командой Украины. На групповой стадии турнира, "Оранжевые" также сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шева" назвал состав на Матч с Северной Ирландией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Франк де Бур.
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