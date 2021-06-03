Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Северная Ирландия: онлайн матча
Украина - Северная Ирландия: онлайн матча
"Шахтер" и "Бенфика" не могут договориться по "новому Неймару"
"Шахтер" и "Бенфика" не могут договориться по "новому Неймару"
Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
Ребров пролил свет на свое будущее
Ребров пролил свет на свое будущее

Шевченко не взял Зинченко на матч с Северной Ирландией: состав сборной Украины

Шевченко не взял Зинченко на матч с Северной Ирландией: состав сборной Украины
11:43 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав национальной команды на ближайший контрольный поединок против Северной Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Украина - Северная Ирландия: онлайн матча

Заявка сборной Украины на матч с Северной Ирландией:

Сообщается, что из тех игроков, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в состав на матч с североирландской командой не попали Виктор Цыганков, Эдуард Соболь, Александр Тымчик и Александр Зинченко. Зато на игру с британцами дозаявили Богдана Леднева.

"Телеграф" напоминает, что товарищеский матч Украина - Северная Ирландия состоится сегодня, 3 июня, в Днепре на "Днепр-Арене", начало встречи - в 21:00 по киевскому времени. Букмекеры считают нашу команду однозначным фаворитом.

Ранее "Телеграф" сообщал, где следить за игрой  Украина - Северная Ирландия онлайн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 192

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Северной Ирландии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
02 Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
03 Украина - Северная Ирландия: возьмёт ли команда Шевченко реванш за Евро 2016
04 Сборная Украины из игроков, которые не сыграют на Евро 2020: версия "Телеграфа"
05 "Сан-Паулу" выплатило киевскому "Динамо" часть долга за бразильского полузащитника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь