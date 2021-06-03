Шевченко не взял Зинченко на матч с Северной Ирландией: состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав национальной команды на ближайший контрольный поединок против Северной Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Заявка сборной Украины на матч с Северной Ирландией:

Сообщается, что из тех игроков, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в состав на матч с североирландской командой не попали Виктор Цыганков, Эдуард Соболь, Александр Тымчик и Александр Зинченко. Зато на игру с британцами дозаявили Богдана Леднева.

"Телеграф" напоминает, что товарищеский матч Украина - Северная Ирландия состоится сегодня, 3 июня, в Днепре на "Днепр-Арене", начало встречи - в 21:00 по киевскому времени. Букмекеры считают нашу команду однозначным фаворитом.

Ранее "Телеграф" сообщал, где следить за игрой Украина - Северная Ирландия онлайн.