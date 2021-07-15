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"Шахтер" украсил своей символикой Украинский Дом напротив стадиона "Динамо": в соцсетях - много недовольных (фото)

"Шахтер" украсил своей символикой Украинский Дом напротив стадиона "Динамо": в соцсетях - много недовольных (фото)
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф Инстаграм Инстаграм

Сегодня украинский футбольный интернет получил настоящий взрыв эмоций. В социальных сетях с самого утра начались появляться фото Украинского Дома (здания в самом центре Киева, и что самое главное - напротив стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского), на котором изображены эмблемы донецкого "Шахтёра".

Позже выяснилось, что это напрямую связано с тем, что сегодня именно там состоится презентация новых комплектов формы "горняков".  Реакцию людей (как болельщиков киевского "Динамо", так и поклонников других клубов) можно увидеть на скриншотах снизу:






Отметим, что после начала войны на Донбассе "оранжево-чёрные" базируются именно в Киеве, а с недавних пор, а именно с 2020-го года, проводят на НСК "Олимпийский" ещё и домашние матчи. С 2014-го по 2017-й годы они играли во Львове на "Арене Львов", с 2017-го по начало 2020-го - в Харькове на "Металлисте".

"Телеграф" напоминает, что вратарь сборной Украины впервые показал свою возлюбленную на фото в Инстаграме.

Ранее "Телеграф" сообщал что очередной легендарный украинский клуб близок к тому, чтобы в ближайшие дни официально прекратить своё существование.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Шахтер, Украинский Дом, Шахтер, Стадион Динамо, Стадион Динамо им. Лобановского.
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