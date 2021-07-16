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Победителю - большой турнир: Италия может принять Евро или Мундиаль

Победителю - большой турнир: Италия может принять Евро или Мундиаль
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Football-Italia "Италия для меня"

Победа сборной Италии на прошедшем Евро-2020 может сыграть важную роль не только в истории местного футбола, но и в истории страны. Италия теперь претендент на континентальное и мировое первенство, и президент Федерации футбола страны Габриэле Гравина, чьи слова приводит издание Football-Italia, оценивает эту вероятность довольно высоко. 

"Это победа для всех, кто сотрудничал с этим долгосрочным проектом. Эта победа вселяет надежду в страну в целом, поскольку исследования показывают, что экономический эффект был положительным.

Сама победа на турнире принесла доход в размере 36 миллионов евро, который нельзя не заметить.

Есть надежда, что получение прав на проведение крупного турнира, наконец, может заставить некоторые местные советы согласиться на реконструкцию стадионов, которые в последний раз были обновлены к чемпионату мира 1990 года.

У нас есть желание и возможность провести чемпионат Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года, но мы должны делать все шаг за шагом, поэтому сначала Евро" - подытожил Гравина. 

Отметим, что Мундиаль 2022 года пройдёт в Катаре, Евро-2024 - в Германии, а мировое первенство 2026 - в США, Канаде и Мексике. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборные Италии и Аргентины хотят сыграть матч в память о великом Диего Армандо Марадоне

"Телеграф" напоминает о старте украинских клубов в еврокубках.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Италия, Сборная Италии, Евро-2020, Евро-2028, Чемпионат мира 2030, Габриэле Гравина.
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