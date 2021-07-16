Плей-офф за место в элите: в УПЛ изменение в регламент

Со следующего сезона в УПЛ не только впервые за 7 лет будет 16 команд. Также наш чемпионат ждёт плей-офф, который будет играться за место в элите. К слову, подобное в украинском футболе несколько лет назад уже было, однако при другом количестве клубов.

Пятнадцатая и шестнадцатая команды элитного дивизиона вылетят из чемпионата напрямую, также как первая и вторая Первой напрямую в элиту заходят. А вот между тринадцатой и четырнадцатой командами УПЛ с одной стороны, а также третьей и четвёртой с другой - предстоят двухматчевые противостояния с полуфиналами и финалами. Правда, тут есть важное уточнение - прямое попадание для победителей Первой лиги возможно лишь при наличии у них Аттестата от УАФ.

"Телеграф" напоминает, что в следующем сезоне УПЛ неожиданно будет представлять вылетевший закарпатский "Минай", а Первую лигу - снявшийся с самой УПЛ донецкий "Олимпик".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве осквернили эмблемы "Шахтёра". Уже известно, что сделали это представители ультрас "Динамо", подытожившие своё мероприятие словами "вам тут не рады".