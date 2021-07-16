Скачать
Пятница, 16.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
"Милан" ведёт переговоры с вингером "Шахтёра"
"Милан" ведёт переговоры с вингером "Шахтёра"

Плей-офф за место в элите: в УПЛ изменение в регламент

Плей-офф за место в элите: в УПЛ изменение в регламент
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф УПЛ УПЛ

Со следующего сезона в УПЛ не только впервые за 7 лет будет 16 команд. Также наш чемпионат ждёт плей-офф, который будет играться за место в элите.  К слову, подобное в украинском футболе несколько лет назад уже было, однако при другом количестве клубов.

"Ницца" - "Динамо": прямая трансляция матча

Пятнадцатая и шестнадцатая команды элитного дивизиона вылетят из чемпионата напрямую, также как первая и вторая Первой напрямую в элиту заходят. А вот между тринадцатой и четырнадцатой командами УПЛ с одной стороны, а также третьей и четвёртой с другой - предстоят двухматчевые противостояния с полуфиналами и финалами. Правда, тут есть важное уточнение - прямое попадание для победителей Первой лиги возможно лишь при наличии у них Аттестата от УАФ.  

"Телеграф" напоминает, что в следующем сезоне УПЛ неожиданно будет представлять вылетевший закарпатский "Минай", а Первую лигу - снявшийся с самой УПЛ донецкий "Олимпик".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве осквернили эмблемы "Шахтёра". Уже известно, что сделали это представители ультрас "Динамо", подытожившие своё мероприятие словами "вам тут не рады".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 233

Все по теме:

УПЛ, Украинский футбол, Регламент, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вам тут не рады": в Киеве осквернили эмблемы "Шахтёра"
02 Элина Свитолина намекнула на скорую свадьбу (фото)
03 Украина в Токио: сколько спортсменов и в каких видах спорта будут представлять нашу страну на Олимпиаде
04 Курс на Север: Украина стартует в еврокубках матчем против местного "КуПСа"
05 "Динамо" - "Эвиан" 3:0: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь