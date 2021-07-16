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"Ницца" - "Динамо": прямая трансляция матча

"Ницца" - "Динамо": прямая трансляция матча
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф ФК "Динамо" Киев ФК "Динамо" Киев

Очередным соперником киевского "Динамо" на тренировочных сборах в Швейцарии станет представитель французской Лиги 1, время от времени заходящий и в Лигу Европы (но по итогам сезона 2020/2021 занявший всего 12-ое место) - французская "Ницца". Игра пройдёт завтра, 17 июля, начало матча - в 21:00 по киевскому времени. 

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Прямую трансляцию данного поединка по традиции можно будет посмотреть на официальном Ютуб-канале "бело-синих".


Отметим, что в предыдущем матче киевляне 15 июля без проблем обыграли другой французский клуб - "Эвиан". Счёт - 3:0

"Телеграф напоминает, что первой среди украинских клубов в еврокубках (а именно - в Лиге Конференций) стартует полтавская "Ворскла", и уже определился её соперник. Команда бывшего игрока киевского "Динамо" Юрия Максимова отправится в северные края.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" ведёт переговоры с вингером донецкого "Шахтёра".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 145

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ФК Динамо (Киев), Ницца, ФК Ницца, ФК Динамо (Киев).
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