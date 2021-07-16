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Курс на Север: Украина стартует в еврокубках матчем против местного "КуПСа"

Курс на Север: Украина стартует в еврокубках матчем против местного "КуПСа"
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Стал известен первый соперник украинских клубов в еврокубковом сезоне 2020/2021. В рамках новосозданной Лиги Конференций 22 и 29 июля полтавская "Ворскла" на выезде и дома соответственно сыграет против "КуПСа" из Финляндии. 

Украина в еврокубках: кто и когда стартует в сезоне 2021/2022

Вчера "жёлто-чёрные" без проблем обыграли армянский "Ноа" со счётом 5:0. Что интересно, в первой игре будущие соперники команды Юрия Максимова уступили 0:1, однако спустя неделю смогли совершить очень эффектный камбэк. В первом тайме в ворота гостей было отправлено 4 безответных мяча, и ещё один - под самый финальный свисток, на последней минуте встречи. 

"Телеграф" напоминает, что накануне нового сезона полтавчане арендовали двоих игроков "Шахтёра" - Валерия Бондаренко и скандального Владислава Вакулу, который в феврале этого года в городе Мариуполь в пьяном состоянии угодил в ДТП

Ранее "Телеграф" сообщал о футбольном скандале, случившемся в Киеве. "Шахтёр" в честь презентации новой формы решил завесить своей эмблемой Украинский Дом и другие места центра столицы, однако на это быстро отреагировали ультрас "Динамо"

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Финляндия, Ворскла, ФК Ворскла, Лига конференций Европы УЕФА, Лига конференций, КуПС.
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