Курс на Север: Украина стартует в еврокубках матчем против местного "КуПСа"

Стал известен первый соперник украинских клубов в еврокубковом сезоне 2020/2021. В рамках новосозданной Лиги Конференций 22 и 29 июля полтавская "Ворскла" на выезде и дома соответственно сыграет против "КуПСа" из Финляндии.

Вчера "жёлто-чёрные" без проблем обыграли армянский "Ноа" со счётом 5:0. Что интересно, в первой игре будущие соперники команды Юрия Максимова уступили 0:1, однако спустя неделю смогли совершить очень эффектный камбэк. В первом тайме в ворота гостей было отправлено 4 безответных мяча, и ещё один - под самый финальный свисток, на последней минуте встречи.

"Телеграф" напоминает, что накануне нового сезона полтавчане арендовали двоих игроков "Шахтёра" - Валерия Бондаренко и скандального Владислава Вакулу, который в феврале этого года в городе Мариуполь в пьяном состоянии угодил в ДТП

Ранее "Телеграф" сообщал о футбольном скандале, случившемся в Киеве. "Шахтёр" в честь презентации новой формы решил завесить своей эмблемой Украинский Дом и другие места центра столицы, однако на это быстро отреагировали ультрас "Динамо".