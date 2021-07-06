Украина в еврокубках: кто и когда стартует в сезоне 2021/2022

Еврокубковые баталии на полях Европы уже стартовали, однако на столь ранних стадиях, которые проходят сейчас, наши клубы нельзя увидеть и близко. Однако скоро настанет день, когда они начнут по очереди выходить на поля Европы, а мы будем всей душой желать им всяческих успехов.

Первой начнёт свой еврокубковый путь полтавская "Ворскла", которая уже в 20-х числах июля сыграет во втором раунде новосозданной Лиги Конференций, которая стартует сегодня.

Вторым - ковалёвский "Колос". Команда Руслана Костышина сыграет в том же турнире, но начнёт свои выступления с третьего раунда квалификации. Состоится это в начале августа.



Украинское представительство в Лиге Европы после создания УЕФА нового турнира сильно пострадало. Теперь мы имеем там только одного представителя, и им стала третья команда УПЛ в сезоне 2020/2021 - луганская "Заря". И то, право стартовать сразу в группе бронзовый призёр потерял - теперь им нужно проходить раунд плей-офф. Матчи "чёрно-белых" состоятся 19 и 26 августа.

Что касается Лиги чемпионов, то этот сезон - последний на долгие годы для Украины, когда чемпион страны имеет право стартовать сразу с группы.

Серебряному призёру донецкому "Шахтёру" придётся пройти два раунда квалификации - первые матчи состоятся 3/4 и 10 августа.



А что чемпиону нашей страны киевскому "Динамо" повезло, и оно до 14/15 сентября может заниматься исключительно внутренними делами.

"Телеграф" напоминает, что лидеры сборной Украины помогут нуждающемся детям.