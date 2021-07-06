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Лидеры сборной Украины помогут нуждающемся детям

Лидеры сборной Украины помогут нуждающемся детям
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96, yarmolenkoandrey

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сделал благородный поступок. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Защитник/полузащитник национальной команды оплатил приезд известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера во Львов, где специалист поможет украинским детям с врожденными и послеожоговыми повреждениями. Сообщается, что в очереди к врачу стоит свыше 50 детей, а хирург будет оперировать во Львове на протяжении недели. Кроме того, говорится, что данная акция была приурочена к Евро-2020.

В сюжете ТСН говорится, что расходы на волонтерскую миссию взял на себя Александр Зинченко:

Кроме того, недавно стало известно, что вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдаст все премиальные за Евро-2020 больным и нуждающимся детям. Об этом рассказал агент футболиста Вадим Шаблий.

"На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям", - цитирует Шаблия zbirna.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины на чемпионате Европы по футболу добралась до четвертьфинала, где без шансов уступила Англии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко.
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