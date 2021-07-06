Скачать
Вторник, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Бразилия со скрипом пробилась в финал Кубка Америки (видео)
Бразилия со скрипом пробилась в финал Кубка Америки (видео)
Мудрик принес победу "Шахтеру" (видео)
Мудрик принес победу "Шахтеру" (видео)
Кулач забил первый гол за "Динамо" (видео)
Кулач забил первый гол за "Динамо" (видео)
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией

Жена Малиновского высказалась о конфликте мужа с Шевченко

Жена Малиновского высказалась о конфликте мужа с Шевченко
09:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram roksana_mali7

Непопадание футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского в заявку на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020 с Англией породило массу слухов о конфликте  полузащитника с главный тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Супруга игрока Роксана Малиновская прояснила ситуацию.

Как Малиновский заставил нервничать всю Украину: видео пенальти

Отвечая на вопрос подписчиков в Instagram, Роксана отметила, что Руслан абсолютно неконфликтный человек, а замены Шевченко - это прежде всего решение тренера.

"Руслан - золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена  - просто решение тренера"

Кроме того, Роксана отметила, что в ближайшее время они с семьей не смогут отправиться в отпуск, ведь у Руслана запланирована операция.

"Телеграф" напоминает, что матч с Англией (0:4) стал последним для сборной Украины на Евро-2020. После четвертьфинала чемпионата Европы украинские футболисты триумфально вернулись на родину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский перешел на украинский язык после критики Артема Довбика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 647

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Руслан Малиновский, Роксана Малиновская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Харьковский "Металлист" провёл первый матч после долгожданного возрождения
02 Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею
03 Жена Малиновского высказалась о конфликте мужа с Шевченко
04 Мудрик принес победу "Шахтеру" (видео)
05 Кулач забил первый гол за "Динамо" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь