Жена Малиновского высказалась о конфликте мужа с Шевченко

Непопадание футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского в заявку на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020 с Англией породило массу слухов о конфликте полузащитника с главный тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Супруга игрока Роксана Малиновская прояснила ситуацию.

Отвечая на вопрос подписчиков в Instagram, Роксана отметила, что Руслан абсолютно неконфликтный человек, а замены Шевченко - это прежде всего решение тренера.

"Руслан - золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена - просто решение тренера"

Кроме того, Роксана отметила, что в ближайшее время они с семьей не смогут отправиться в отпуск, ведь у Руслана запланирована операция.

"Телеграф" напоминает, что матч с Англией (0:4) стал последним для сборной Украины на Евро-2020. После четвертьфинала чемпионата Европы украинские футболисты триумфально вернулись на родину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский перешел на украинский язык после критики Артема Довбика.