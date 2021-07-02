Малиновский заговорил на украинском после критики Довбика (видео)

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ближайший матч 1/4 финала чемпионата Европы с Англией. Примечательно, что хавбек, который обычно общался с прессой по-русски, при этом разговаривал на украинском языке.

"Андрей Николаевич отметил, что не нужно где-то летать и говорить себе, что мы уже достигли чего-то. На Евро мы уже увидели, что в футболе все возможно. Так что мы серьезно и сконцентрировано готовимся к игре", - рассказал Малиновский в комментарии для Youtube-канала УАФ.

Пользователи отметили переход Руслана на родной язык:

Матч 1/4 финала чемпионата Европы Украина - Англия пройдет 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине. К слову, букмекеры нее дают шансов Шевченко и Ко на выход в полуфинал турнира.

Напомним, в 1/8 финала "Желто-синие" минимально обыграли команду Швеции. Победный гол в игре записал на свои счет Артем Довбик, для которого эта мяч стал первым в футболке национальной команды. После игры Довбик дал комментарий на русском языке и нарвался на критику в сети.