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Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020

Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В субботу, 3 июля, сборная Украины в рамках матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 сыграет с командой Англии. Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)

Прямая трансляция матча Украина - Англия будет показана сразу на двух каналах - "Украина" и "Футбол 1". Кроме того, официальная live-трансляция встречи будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется платная подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно появятся видео голов и лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры абсолютно не верят в выход команды Андрея Шевченко в полуфинал Евро-2020.

Напомним, в 1/8 финала англичане расправились с немцами, а украинцы в игре с невероятной концовкой минимально обыграли шведов. К сожалению, в поединке со скандинавами тяжелейшую травму получил нападающий "Динамо" Артем Беседин, который, к слову, простил "обидчика".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 292

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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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