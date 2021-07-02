Скачать
Пятница, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Следующий Лопес": Ломаченко поймал огромную щуку (видео)
"Следующий Лопес": Ломаченко поймал огромную щуку (видео)
"Страшно от того, насколько мы хороши": английский футболист перед матчем с Украиной
"Страшно от того, насколько мы хороши": английский футболист перед матчем с Украиной
Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)
Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)
Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 воспитанностью футболистов
Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 воспитанностью футболистов

Беседин простил шведа, который сломал ему ногу

Беседин простил шведа, который сломал ему ногу
15:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter soy_502

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, получивший серьезную травму в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции после стыка со скандинавским  футболистом Маркусом Даниэльсоном, впервые прокомментировал свое повреждение.

Игрок "Шахтера" назвал "динамовца" главным героем матча Швеция - Украина (видео)

Беседин отметил, что Даниэльсон подошел к нему после матча, чтобы извиниться. Артем, которому уже поставили диагноз, простил своего "обидчика", отметив, что футбол - это контактный вид спорта, а не бильярд или шахматы. Также форвард рассказал, что обязательно вернется на поле более сильным, чтобы помочь "Динамо" и сборной.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - цитирует Беседина tribuna.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины сумела обыграть шведов благодаря голу Артема Довбика. Стоит отметить, что Даниэльсон за свой фол против Беседина получил прямую красную карточку, что стало определяющим моментом в игре. В следующем раунде турнира украинцы сыграют с Англией. Матч с "Родоначальниками футбола" состоится 3 июля в Риме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 351

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Артем Беседин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020
02 Хацкевич: где украинцы, а где россияне?
03 Игрок "Шахтера" назвал "динамовца" главным героем матча Швеция - Украина (видео)
04 Свитолина "слетела" со второго круга Wimbledon: видео ярких моментов
05 Тренер "Динамо" остался недоволен голевой ничьей с "Базелем" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь