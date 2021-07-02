Беседин простил шведа, который сломал ему ногу

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, получивший серьезную травму в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции после стыка со скандинавским футболистом Маркусом Даниэльсоном, впервые прокомментировал свое повреждение.

Беседин отметил, что Даниэльсон подошел к нему после матча, чтобы извиниться. Артем, которому уже поставили диагноз, простил своего "обидчика", отметив, что футбол - это контактный вид спорта, а не бильярд или шахматы. Также форвард рассказал, что обязательно вернется на поле более сильным, чтобы помочь "Динамо" и сборной.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - цитирует Беседина tribuna.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины сумела обыграть шведов благодаря голу Артема Довбика. Стоит отметить, что Даниэльсон за свой фол против Беседина получил прямую красную карточку, что стало определяющим моментом в игре. В следующем раунде турнира украинцы сыграют с Англией. Матч с "Родоначальниками футбола" состоится 3 июля в Риме.