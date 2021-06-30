Беседин выбыл надолго: подробности травмы форварда сборной Украины

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин после столкновения в матче 1/8 финала чемпионата Европы со шведом Маркусом Даниэльсоном прошел медобследования. Об этом рассказал главный врач "Динамо" Андрей Шморгун.

По словам главного врача "Динамо", форвард прошел МРТ-обследование, которое показало ряд повреждений. В частности, у игрока обнаружено частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок. Также обследование подтвердило перелом мыщелков бедренной кости без смещения. После получения удара прямой ногой у Беседина случилось "переразгибание" в коленном суставе, что причинило такие повреждения.

На данный момент врачи "Динамо" проводят консультации с хирургами и травматологами для определения тактики лечения. Сообщается, что футболист вернется в игру только через полгода.

"Сроки восстановления – около шести месяцев", - цитирует Шморгуна официальный сайт киевлян.

После матча российский комментатор заявил, что Беседина следовало наказать за "фол" на Даниэльсоне.

"Телеграф" напоминает, что матч Швеция - Украина завершился победой украинцев со счетом 1:2. Данный результат позволил нашей команде выйти в четвертьфинал турнира, где подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.