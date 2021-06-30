Гари Линекер заявил, что травма Беседина не "стоила" красной карточки: в Украине ему ответили

В победном для Украины матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией случился страшный инцидент с нападающим "Динамо" Артемом Бесединым. В результате стыка с соперником игрок нашей команды покинул поле из-за травмы, а швед Маркус Даниэльсон был удален арбитром Даниэле Орсато после просмотра VAR. Однако не все согласились с таким решением рефери.

Бывший английский футболист, а ныне известный футбольный эксперт Гарри Линекер посчитал, что швед не фолил на украинце, а просто по инерции его нога столкнулась с ногой форварда. Главным своим аргументом Линекер считает тот факт, что Даниэльсон сначала выбил мяч, а затем врезался в Беседина. Известный украинский блогер и футболист "Вереса" Дмитрий Поворознюк опубликовал пост, в котором осудил такую позицию англичанина, отметив, что мнение Линекера явно было бы другим, если подобную травму получил кто-то из его друзей или соотечественников.

"Насколько даже такие признанные гуру могут ошибаться", - считает Поворознюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Povoroznyuk Dmytro (@povoroznyuk_dmytro)

Отметим, победа украинцев в игре со шведами вывела нашу команду в 1/4 финала Евро-2020, где "Желто-синие" сыграют с англичанами. Букмекеры оценили шансы команд в этом противостоянии. После матча со шведами Андрей Шевченко прокомментировал травму Артема.