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Гари Линекер заявил, что травма Беседина не "стоила" красной карточки: в Украине ему ответили

Гари Линекер заявил, что травма Беседина не "стоила" красной карточки: в Украине ему ответили
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter gasteblock

В победном для Украины матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией случился страшный инцидент с нападающим "Динамо" Артемом Бесединым. В результате стыка с соперником игрок нашей команды покинул поле из-за травмы, а швед Маркус Даниэльсон был удален арбитром Даниэле Орсато после просмотра VAR. Однако не все согласились с таким решением рефери.

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Бывший английский футболист, а ныне известный футбольный эксперт Гарри Линекер посчитал, что швед не фолил на украинце, а просто по инерции его нога столкнулась с ногой форварда. Главным своим аргументом Линекер считает тот факт, что Даниэльсон сначала выбил мяч, а затем врезался в Беседина. Известный украинский блогер и футболист "Вереса" Дмитрий Поворознюк опубликовал пост, в котором осудил такую позицию англичанина, отметив, что мнение Линекера явно было бы другим, если подобную травму получил кто-то из его друзей или соотечественников. 

"Насколько даже такие признанные гуру могут ошибаться", - считает Поворознюк.

 
 
 
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Публикация от Povoroznyuk Dmytro (@povoroznyuk_dmytro)

Отметим, победа украинцев в игре со шведами вывела нашу команду в 1/4 финала Евро-2020, где "Желто-синие" сыграют с англичанами. Букмекеры оценили шансы команд в этом противостоянии. После матча со шведами Андрей Шевченко прокомментировал травму Артема.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Гари Линекер, Артем Беседин, Дмитрий Поворознюк.
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