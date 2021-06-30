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"Слава Украине!": российский комментатор пожелал команде Шевченко наказать Англию

"Слава Украине!": российский комментатор пожелал команде Шевченко наказать Англию
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Известный российский комментатор Василий Уткин поведал о своих эмоциях сразу же после матча 1/8 финала чемпионата Европы Швеция - Украина (1:2).

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Уткин пожелал Украине удачи в следующей стадии, где "Желто-синие" сыграют с Англией. Василий рассказал, что хочет увидеть победу подопечных Андрея Шевченко в этой игре, однако здравый смысл подсказывает, что это сделать будет весьма непросто. Также комментатор в конце своего поста написал: "Слава Украине" в поддержку нашей команды.

"Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15-ти я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты. Upd. Как же я мог забыть... Слава Украине!" - написал Уткин на своей страничке в telegram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что определились все пары четвертьфиналистов. С расписанием и результатами всех игр Евро-2020 можно следить у нас на сайте.

Напомним, Англия на пути в четвертьфинал разобралась с Германией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Василий Уткин.
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