"Слава Украине!": российский комментатор пожелал команде Шевченко наказать Англию

Известный российский комментатор Василий Уткин поведал о своих эмоциях сразу же после матча 1/8 финала чемпионата Европы Швеция - Украина (1:2).

Уткин пожелал Украине удачи в следующей стадии, где "Желто-синие" сыграют с Англией. Василий рассказал, что хочет увидеть победу подопечных Андрея Шевченко в этой игре, однако здравый смысл подсказывает, что это сделать будет весьма непросто. Также комментатор в конце своего поста написал: "Слава Украине" в поддержку нашей команды.

"Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15-ти я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты. Upd. Как же я мог забыть... Слава Украине!" - написал Уткин на своей страничке в telegram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что определились все пары четвертьфиналистов. С расписанием и результатами всех игр Евро-2020 можно следить у нас на сайте.

Напомним, Англия на пути в четвертьфинал разобралась с Германией.