"Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами

После исторической победы национальной сборной Украины над Швецией главный тренер нашей команды Андрей Шевченко выразил свои эмоциональные мысли в прямом эфире программы "Великий футбол", которая выходит на телеканалах "Футбол", являющихся официальными трансляторами Евро-2020.

"...у нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. План, который я разработал, он сработал. Благодарен болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали нас. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться результата. Благодарю команду за героизм на поле, который они продемонстрировали. Мы знаем, за нас болеют. Эта команда заслужила победить своей игрой, своей отдачей.

...Я спросил у врачей о степени тяжести травмы Беседина. Надеюсь, его пронесёт. Но думаю, что он получил серьезную травму..." - печально подытожил Шевченко.

"Телеграф" напоминает, что приз лучшего игрока матча по версии УЕФА получил Александр Зинченко, а "Льва матча" по версии голосования на сайте телеканалов "Футбол" - Георгий Бущан.

В 1/4 Чемпионата Европы сборная Украины сыграет против англичан.