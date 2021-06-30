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"Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами

"Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
Обновлено 01:57 Сегодня Телеграф Ютуб телеканалов "Футбол" Твиттер Евро-2020

После исторической победы национальной сборной Украины над Швецией главный тренер нашей команды Андрей Шевченко выразил свои эмоциональные мысли в прямом эфире программы "Великий футбол", которая выходит на телеканалах "Футбол", являющихся официальными трансляторами Евро-2020.  

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 "...у нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. План, который я разработал, он сработал. Благодарен болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали нас. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться результата. Благодарю команду за героизм на поле, который они продемонстрировали. Мы знаем, за нас болеют. Эта команда заслужила победить своей игрой, своей отдачей

...Я спросил у врачей о степени тяжести травмы Беседина. Надеюсь, его пронесёт. Но думаю, что он получил серьезную травму..." - печально подытожил Шевченко. 

"Телеграф" напоминает, что приз лучшего игрока матча по версии УЕФА получил Александр Зинченко, а "Льва матча" по версии голосования на сайте телеканалов "Футбол" - Георгий Бущан

В 1/4 Чемпионата Европы сборная Украины сыграет против англичан.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Швеции, Евро-2020, Артем Беседин.
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