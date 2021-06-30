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Стали известны лучший игрок и Лев матча Швеция - Украина на Евро-2020

Стали известны лучший игрок и Лев матча Швеция - Украина на Евро-2020
Обновлено 01:13 Сегодня Телеграф Телеканали "Футбол" Твиттер Евро-2020

После победного матча сборной Украины против Швеции стали известны его главные герои. Приз "Лев матча", вручаемый по голосованию официального транслятора главной команды страны, достался голкиперу нашей сборной Георгию Бущану, который несколько раз спас наши ворота после довольно опасных ударов скандинавов.

Приз же лучшего игрока матча, который вручается УЕФА, достался Александру Зинченко. И это неудивительно, ведь именно Александр открыл счёт в матче прекрасным ударом с лёту после шикарной передачи Андрея Ярмоленко. Та комбинация вполне может войти в футбольные учебники - в ней идеально было всё, начиная от первой длинной передачи в исполнении Шапаренко, продолжая коротким пасом Караваева и заканчивая, собственно, связкой Ярмоленко-Зинченко. У многих эта этака вызваала дежюве с матчем против шведов образца 9-летней давности, когда Ярмоленко выдал пас на нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в схожем стиле. 

Стоит отметить, что на Александре в этом матче лежала роль левого латераля. Он закрывал целый фланг, и справился с этой задачей шедеврально. После матча Александр заявил, что посвящает эту победу всей Украине и особо поблагодарил Георгия Бущана.

"Телераф" напоминает, что в 1/4 турнира сборная Украины сыграет против сборной Англии.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 158

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Сборная Украины, Евро-2020, Георгий Бущан, Александр Зинченко.
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