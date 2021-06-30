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Среда, 30.06.2021
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С кем сыграет Украина в четвертьфинале Евро-2020

С кем сыграет Украина в четвертьфинале Евро-2020
00:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

Во вторник, 29 июня, на чемпионате Европы-2020 были сыграны заключительные матчи 1/8 финала, в частности, Англия выбила Германию, а шведы и украинцы провели "Желто-синее" дерби в Глазго

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Таким образом, на Евро-2020 определились все пары 1/4 финала. Первые четвертьфиналы пройдут 2 июля, а завершится эта стадия турнира уже 3 июля. 

Расписание четвертьфиналов Евро-2020:

2 июля

  • 19:00 - Швейцария - Испания - Санкт-Петербург - стадион "Санкт-Петербург"
  • 22:00 - Бельгия - Италия - Мюнхен, "Арена Мюнхен"

3 июля

  • 19:00 - Чехия - Дания - Баку, стадион "Олимпийский"
  • 22:00 - Украина - Англия - Рим, стадион "Олимпико"

Сетка Евро-2020:

Фото: twitter euro2020spb

Отметим, матч Швеция - Украина был богат на события. К сожалению не обошлось без травм. Украинский нападающий Артем Беседин получил тяжелое повреждение после стыка со шведским защитником Маркусом Даниэльсоном. С другими новостями Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал о проблемах со здоровьем у защитника сборной Украины.

"Телеграф" напоминает, что перед игрой со шведами сборную Украины накормили тортом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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