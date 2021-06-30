С кем сыграет Украина в четвертьфинале Евро-2020

Во вторник, 29 июня, на чемпионате Европы-2020 были сыграны заключительные матчи 1/8 финала, в частности, Англия выбила Германию, а шведы и украинцы провели "Желто-синее" дерби в Глазго.

Таким образом, на Евро-2020 определились все пары 1/4 финала. Первые четвертьфиналы пройдут 2 июля, а завершится эта стадия турнира уже 3 июля.

Расписание четвертьфиналов Евро-2020:

2 июля

19:00 - Швейцария - Испания - Санкт-Петербург - стадион "Санкт-Петербург"

22:00 - Бельгия - Италия - Мюнхен, "Арена Мюнхен"

3 июля

19:00 - Чехия - Дания - Баку, стадион "Олимпийский"

22:00 - Украина - Англия - Рим, стадион "Олимпико"

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Фото: twitter euro2020spb

Отметим, матч Швеция - Украина был богат на события. К сожалению не обошлось без травм. Украинский нападающий Артем Беседин получил тяжелое повреждение после стыка со шведским защитником Маркусом Даниэльсоном. С другими новостями Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал о проблемах со здоровьем у защитника сборной Украины.

"Телеграф" напоминает, что перед игрой со шведами сборную Украины накормили тортом.