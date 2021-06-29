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Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание

Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sobol_eduard

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сообщил о проблемах со здоровьем у защитника "Брюгге" и сборной Украины Эдуарда Соболя.

Украинский журналист выступил за товарищеский матч со сборной России

По информации источника, у Соболя перед чемпионатом Европы наблюдались проблемы со здоровьем, в частности, игрок терял сознание и испытывал другие проблемы, однако медобследование ничего не выявило и подтвердило, что игрок здоров. Журналист отметил, что Соболь вполне может появиться в составе "Желто-синих" на матч 1/8 финала Евро-2020 с Швецией, который состоится 29 июня.

"Перед началом чемпионата Европы у Соболя были проблемы со здоровьем - он терял сознание. При чем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке", - рассказал журналист в эфире шоу "Цыганик LIVE" на Youtube-канале Football Hub.

"Телеграф" напоминает, что матч Швеция - Украина пройдет сегодня в Глазго. Ранее сообщалось, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а букмекеры оценили шансы "Сине-желтых" команд.

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Позднее стало известно, что у футболиста остановилось сердце. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Эдуард Соболь, Игорь Цыганык.
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