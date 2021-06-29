Украинский журналист выступил за товарищеский матч со сборной России

Известный украинский футбольный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков выступил за проведение товарищеского матча между командами Украины и России.

По мнению Франкова, данный матч будет интересен публике и пройдет абсолютно нормально, несмотря на политическую составляющую. Также журналист поставил в пример украинца Руслана Малиновского, который спокойной уживается с россиянином Алексеем Миранчуком в одной команде.

"Такой матч должен пройти консультацию УЕФА. Мы же все понимаем политическую составляющую. Но я бы хотел увидеть данный матч. И он бы прошел абсолютно нормально, не было бы никаких боевиков и других издержек. Вон Малиновский с Миранчуком в одной команде играет, и все нормально. Так почему и нет? Это будет интересно", - цитирует Франкова СЭ.

"Телеграф" напоминает, что в последний раз Россия и Украина встречались в 1999 году в отборе на Евро-2000. Тогда команды сыграли вничью, а нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко забил свой легендарный гол в ворота Александра Филимонова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная РФ бесславно покинула Евро-2020.