Швеция - Украина: букмекеры пророчат команде Шевченко вылет с Евро-2020

Во вторник, 29 июня, Швеция сыграет с Украиной в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Накануне букмекеры озвучили свой прогноз на игру, которая пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

По мнению специалистов, сборная Украины имеет меньше шансов на выход в следующий раунд. Аналитики предлагают сделать ставку на успех подопечных Андрея Шевченко в основное время с коэффициентом 3,35, а триумф скандинавов оценивается в 2,44, ничья котируется коэффициентом 3,15. Выход шведов в 1/4 финала оценивается в 1,72, а вот подобный успех украинцев менее вероятен - 2,20. Аналитики Пари-Матч считают, что самым вероятным исходом противостояния в основное время является результат 1:1 - коэффициент 5,80.

Прогноз букмекеров на матч Швеция - Украина (данные за 27 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Швеции 2,44 - ничья 3,15 - победа команды Украины 3,35)

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч Швеция - Украина может установить антирекорд посещаемости на Евро-2020. Отметим, игру в прямом эфире в Украине покажут сразу несколько телеканалов.

С расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться по ссылке.