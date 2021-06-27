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Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция - Украина. Игра начнется - в 22:00 по киевскому времени.

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Игру Швеция - Украина можно будет посмотреть в режиме-live на телеканалах "Футбол 1" и "Украина". В интернете официальная трансляция встречи будет доступна на oll.tv и megogo (данные сервисы работают по системе платной подписки, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте будут доступны видео голов и лучших моментов поединка.

Напомним, сборная Украины сумела пробиться в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, занявших третье место. Данный результат "Желто-синим" обеспечили шведы, которые в матче 3-го тура групповой стадии обыграли поляков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о тяжелых тренировочных буднях вратаря национальной команды Георгия Бущана.

С календарем, расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно следить в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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