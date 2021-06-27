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"А он прыгать сможет?" Бущана загрузили работой перед матчем со Швецией (видео)

"А он прыгать сможет?" Бущана загрузили работой перед матчем со Швецией (видео)
11:07 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Сборная Украины продолжает подготовку к историческому матчу 1/8 финала чемпионата Европы-2020 со Швецией. Накануне поединка тренер вратарей национальной команды испанец Педро Харо продолжает готовить наших стражей ворот к игре.

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На этот раз испанец всерьез занялся за номера один нашей команды Георгия Бущана. Кипер "Динамо" выполнял изматывающее упражнение на скорость и реакцию и долгое время не мог исполнить его правильно. В итоге Бущан отметил, что может сделать все как надо, но при этом потеряет в скорости. Педро, в свою очередь, постоянно хвалил вратаря за реакцию, а также подбадривал футболиста, если у того что-то не получалось.

Видео тренировки Бущана доступно на Youtube-канале vZbirna:

В сети вовсю хвалят Георгия, который единственный держал марку во всех матчах "Желто-синих" на чемпионате Европы. При этом некоторые пользователи призвали "не загонять" голкипера, ведь из-за усталости сборная Украины безвольно проиграла Австрии на Евро-2020.

Напомним, матч Швеция - Украина состоится в Глазго 29 июня. Примечательно, что далеко не все болельщики смогут попасть на игру.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 590

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Георгий Бущан.
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