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Вот почему Бущан лучший: как испанский помощник Шевченко гоняет украинских вратарей (видео)
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Тренер вратарей национальной команды Педро Харо постоянно выдумывает новые упражнения для украинских голкиперов.

Марлос забил волшебный гол - Пятов лишь провожал мяч взглядом (видео)

На этот раз Харо удивил двумя новыми тренировками, где стражи ворот отрабатывали реакцию, а также борьбу с соперниками в своей штрафной площади.

Видео тренировки вратарей доступно на Youtube-канале vZbirna:

В распоряжении испанского специалиста сейчас три кипера - Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин. Однако тренер знает много упражнений и для большего числа вратарей.

Напомним, номером один в сборной Украины на данный момент является Георгий Бущан, который в каждом матче Евро-2020 демонстрировал потрясающую игру. По сути только к вратарской линии нашей команды нет претензий со стороны экспертов и болельщиков. 

На чемпионате Европы по футболу "Желто-синие" добыли победу над Северной Македонией, а также дважды проиграли - Нидерландам и Австрии. С третьего места наша команда  сумела пройти в плей-офф, где сыграет 29 июня со Швецией. Болельщики из Украины по сути не смогут поехать в Шотландию на этот матч 1/8 финале ЧЕ-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 424

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Сборная Украины, Футбол, Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин.
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