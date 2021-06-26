Вот почему Бущан лучший: как испанский помощник Шевченко гоняет украинских вратарей (видео)

Тренер вратарей национальной команды Педро Харо постоянно выдумывает новые упражнения для украинских голкиперов.

На этот раз Харо удивил двумя новыми тренировками, где стражи ворот отрабатывали реакцию, а также борьбу с соперниками в своей штрафной площади.

Видео тренировки вратарей доступно на Youtube-канале vZbirna:

В распоряжении испанского специалиста сейчас три кипера - Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин. Однако тренер знает много упражнений и для большего числа вратарей.

Напомним, номером один в сборной Украины на данный момент является Георгий Бущан, который в каждом матче Евро-2020 демонстрировал потрясающую игру. По сути только к вратарской линии нашей команды нет претензий со стороны экспертов и болельщиков.

На чемпионате Европы по футболу "Желто-синие" добыли победу над Северной Македонией, а также дважды проиграли - Нидерландам и Австрии. С третьего места наша команда сумела пройти в плей-офф, где сыграет 29 июня со Швецией. Болельщики из Украины по сути не смогут поехать в Шотландию на этот матч 1/8 финале ЧЕ-2020.