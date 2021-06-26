Марлос забил волшебный гол - Пятов лишь провожал мяч взглядом (видео)

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос отметился красивым голом на тренировке сборной Украины.

На одном из занятий национальной команды украинский бразилец нанес блестящий удар с линии штрафной. Хавбек подработал мяч, а затем техничным ударом-парашютом отправил круглого прямо в "девятку" ворот, которые защищал Андрей Пятов. Партнеры и тренерский штаб удостоили хавбека аплодисментами.

Видео потрясающего гола Марлоса доступно на Youtube-канале vZbirna:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины сумела преодолеть групповой раунд Евро-2020 только благодаря шведам, которые переиграли Польшу в третьем туре. Таким образом, наша команда получила заветную путевку в плей-офф как одна из лучших сборных, что заняли 3-е место в группе. К слову, именно шведы стали нашими соперника по 1/8 финала. Матч Швеция - Украина состоится в Глазго 29 июня, однако посмотреть игру вживую смогут немногие из-за антикоронавирусных ограничений в Шотландии.

Ранее Марлоса подверг критике собственный сын.

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