Сын украинского футболиста в пух и прах разнес отца за игру на Евро-2020 (видео)

Сын полузащитника сборной Украины Марлоса Бернардо остался не доволен игрой отца на чемпионате Европы. Также ему не понравилось и выступление "Желто-синих" на чемпионате Европы.

Бернардо ответил на несколько вопросов корреспондента программы "Евроформат". Мальчику понравилась атмосфера праздника футбола в Бухаресте, однако во всем остальном, что касается результатов национальной команды ему "ничего не понравилось", ведь "Украина проиграла", а папа сыграл "очень плохо" и с Австрией, и с Нидерландами.

Кадры с "объективной" критикой Бернардо опубликованы на Youtube-канале Espreso.TV:

На Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам, минимально обыграла Северную Македонию и уступила Австрии. Набрав три очка, подопечные Андрея Шевченко расположились на третьем месте в квартете С. Наша команда все еще может пройти в плей-офф, но для этого надо, чтобы в других группах были зафиксированы определенные результаты.

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