Полиция Бухареста не пропустила на матч Евро-2020 болельщиков с флагом "Крым - это Украина"

В сети появилась информация о том, что двух украинских болельщиков не хотели пускать на матч Евро-2020 Украина - Австрия с флагом "Крым - это Украина".

По словам пользователя Facebook Дмитрия Сергеевича, его друзья решили взять с собой на игру два флага с надписями "Kyiv" и "Crimea is Ukraine". Однако румынская полиция не пустила их на стадион и потребовала сдать флаг "Крым - это Украина" в камеру хранения на время поединка. На доводы, что это не политическая позиция, а просто факт, румынские правоохранители никак не реагировали. Вмешательство украинского полисмена, который работает в Бухаресте во время Евро-2020, также ни к чему не привело.

Дмитрий отметил, что Румыния признает территориальную целостность Украины, а вот полиция Бухареста и УЕФА - нет. Кроме того, пользователь подчеркнул, что УЕФА не имеет никаких претензий к изображению Крыма на новой форме сборной Украины.

В МИД Украины уже отреагировали на происшествие. Спикер дипломатического ведомства Олег Николенко сообщил, что украинскому посольству в Бухаресте поручено немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации.

"Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом "Крым - это Украина" перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации", - отметил Николенко в комментарии для УНН.

Напомним, матч Украина - Австрия завершился поражением нашей команды. Несмотря на неутешительный результат, сборная Украины все еще может попасть в плей-офф чемпионата Европы.