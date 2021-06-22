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Полиция Бухареста не пропустила на матч Евро-2020 болельщиков с флагом "Крым - это Украина"

Полиция Бухареста не пропустила на матч Евро-2020 болельщиков с флагом "Крым - это Украина"
20:42 Сегодня Телеграф

В сети появилась информация о том, что двух украинских болельщиков не хотели пускать на матч Евро-2020 Украина - Австрия с флагом "Крым - это Украина".

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По словам пользователя Facebook Дмитрия Сергеевича, его друзья решили взять с собой на игру два флага с надписями "Kyiv" и "Crimea is Ukraine". Однако румынская полиция не пустила их на стадион и потребовала сдать флаг "Крым - это Украина" в камеру хранения на время поединка. На доводы, что это не политическая позиция, а просто факт, румынские правоохранители никак не реагировали. Вмешательство украинского полисмена, который работает в Бухаресте во время Евро-2020, также ни к чему не привело. 

Дмитрий отметил, что Румыния признает территориальную целостность Украины, а вот полиция Бухареста и УЕФА - нет. Кроме того, пользователь подчеркнул, что УЕФА не имеет никаких претензий к изображению Крыма на новой форме сборной Украины.

В МИД Украины уже отреагировали на происшествие. Спикер дипломатического ведомства Олег Николенко сообщил, что украинскому посольству в Бухаресте поручено  немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации.

"Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом "Крым - это Украина" перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации", - отметил Николенко в комментарии для УНН.

Напомним, матч Украина - Австрия завершился поражением нашей команды. Несмотря на неутешительный результат, сборная Украины все еще может попасть в плей-офф чемпионата Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Румыния, Сборная Украины, Футбол, Бухарест, Сборная Австрии, Евро-2020.
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