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Украина ещё может выйти из группы на Евро-2020: что может помочь команде Шевченко

Украина ещё может выйти из группы на Евро-2020: что может помочь команде Шевченко
21:44 Сегодня Телеграф Телеканали Твиттер UEFA

Несмотря на обидное и безапелляционное поражение от австрийцев, Украина ещё сохранила шансы на выход в 1/8 Евро-2020. Четыре из шести команд, занявших в своих квартетах третье место, выходят в 1/8 финала.

На данный момент в этом списке наша сборная занимает проходное место, но не во всех группах еще сыграны матчи третьего тура. К примеру, сегодня успешными для нас результатами можно назвать любую победу Бельгии над Финляндией и минимальную победу Дании над Россией в группе B. Если мы окажемся выше третьей команды этого квартета - нам будет нужен удачный исход в ещё одной из групп.

Варианты для выхода сборной Украины в плей-офф были представлены ТК "Футбол 1/2/3":

"Телеграф" напоминает, что Нидерланды в нашей группе выиграли все 3 матча и уверенно заняли первое место со стопроцентным показателем.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Австрии, Евро-2020.
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