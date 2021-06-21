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Нидерланды выиграли все три матча в группе на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией

Нидерланды выиграли все три матча в группе на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
21:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter OnsOranje

В понедельник, 21 июня, сборная Нидерландов провела домашний поединок третьего тура чемпионата Европы-2020 против команды Северной Македонии. Встреча состоялась в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" и завершилась со счетом 0:3 в пользу "Оранжевых".

Нидерланды на классе расправились с "хозяевами" встречи, забив в ворота Столе Димитриевски три безответных мяча. Отличились лидеры "Оранжевых" Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум, который оформил дубль.

Северная Македония 0:3 Нидерланды

Голы: Депай 24', Вейналдум 51', 58'

Таким образом, Нидерланды выиграли все три матча в своей группе, а Северная Македония бесславно покидает турнир. В параллельном матче квартета С сборная Украины уступила Австрии.

Турнирное положение команд в группе С:

 С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020, Сборная Северной Македонии.
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