Финляндия - Бельгия: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Одним из четырёх матчей понедельника, 21 июня, на Евро-2020 станет игра между сборными Финляндии и Бельгии. Пройдёт она в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнётся в 22:00 по киевскому времени. В этой статьей "Телеграф" проведёт прямую трансляцию встречи, которую обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

Финляндия -:- Бельгия

(начало в 22:00)

Однозначным фаворитом встречи по мнению букмекеров является сборная Бельгии. Добавляет в этой уверенности - выздоровление Кевна де Брюйне, выход которого во многом решил исход поединка против Дании. Однако шанс финнов - прекрасные игроки атаки Пукки и Похьянпало.

"Телеграф" напоминает, что на нашем сайте также можно следить онлайн за поединком между россиянами и другими скандинавами - датчанами.