Финляндия - Бельгия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

В понедельник, 21 июня, Финляндия и Бельгия проведут заключительный матч группового раунда в квартете B. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименной арене, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

Несмотря на то, что "Красные Дьяволы" уже добыли путевку в следующий раунд, букмекеры именно их видят фаворитами встречи - коэффициент 1,36. Успех "хозяев" оценивается в 12,00, а ничья - в 5,00.

Прогноз букмекеров на матч Финляндия - Бельгия (данные за 19 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Финляндии 12,00 - ничья 5,00 - победа команды Бельгии 1,35)

Фаворит: ( 11,00 - 5,00 - 1.36)

William Hill: (11,00 - 4,75 - 1,35)

"Телеграф" напоминает, что во втором туре финны проиграли команде РФ, а бельгийцы расправились с Данией.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.