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Бельгия оформила выход из группы на Евро-2020: видеообзор матча с Данией

Бельгия оформила выход из группы на Евро-2020: видеообзор матча с Данией
20:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BelRedDevils

В четверг, 17 июня, сборная Дании в рамках матча второго тура групповой стадии Евро-2020 принимала команду Бельгии. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе "Паркен" и завершилась со счетом 1:2 в пользу бельгийцев.

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Датчане довольно быстро открыли счет. На второй минуте Юссуф Поульсен блестящим ударом прошил Куртуа. Во втором тайме бельгийцы выпустили Кевина Де Брейне и "джокер" сработал по полной. Сначала центрхав сделал гениальный ассист на Торгана Азара, а затем пушечным выстрелом с ходу оформил победный гол. 

Этот успех позволил Бельгии следом за Италией досрочно пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

Дания 1:2 Бельгия

Голы: Поульсен 2' - Торган Азар 55', Де Брейне 70'

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЧЕ-2020 датчане сенсационно уступили финнам, а бельгийцы уничтожили команду России. В последнем туре групповой стадии Бельгия (1-е место, 6 очков) сыграет с Финляндией (3-е место,3 очка), а датчане (4-е место, 0 очков) - с россиянами (2-е место, 3 очка). Решающие матчи пройдут в понедельник, 21 июня.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться на специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии, Сборная Дании.
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