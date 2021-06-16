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Италия разгромила Швейцарию на Евро-2020 (видео)

Италия разгромила Швейцарию на Евро-2020 (видео)
23:51 Ср, 16 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter azzurri

В среду, 16 июня, сборная Италии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы принимала команду Швейцарии. Встреча группы А состоялась в Риме на стадионе  "Олимпико" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Победу итальянцам принес полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли, которым интересовался "Шахтер". На 26-й минуте встречи хавбек замкнул идеальный прострел Берарди, а в начале второго тайма ему удался шикарный удар со средней дистанции. А точку в игре идеальным дальним ударом поставил Чиро Иммобиле.

Италия 3:0 Швейцария

Голы: Локателли 26', 52', Иммобиле 89'

Лучшие моменты первого тайма:

Видео второго гола Локателли:

Видео гола Иммобиле:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре итальянцы разгромили сборную Турции, а швейцарцы сыграли вничью с Уэльсом.

В последнем туре итальянцы (6 очков), которые гарантировали себе участие в плей-офф, сыграют с валлийцами (4 очка), а швейцарцы (одно очков) попытаются переиграть Турцию (0 очков). С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Уэльса во втором туре без шансов обыграла Турцию, что практически гарантировало валлийцам участие в плей-офф.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Италии, Сборная Швейцарии, Футбол, Евро-2020.
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