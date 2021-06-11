Скачать
Суббота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"
УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"
Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
Левандовски "подстрелил" человека, делающего селфи (видео)
Левандовски "подстрелил" человека, делающего селфи (видео)
Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины

Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)

Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)
23:51 Пт, 11 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter azzurri

В пятницу, 11 июня, состоялся матч-открытие чемпионата Европы по футболу-2020 Турция - Италия. Встреча прошла в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счетом 0:3 в пользу номинальных гостей.

Левандовски "подстрелил" человека, делающего селфи (видео)

Первый тайм прошел полностью под контролем итальянцев, однако забить за первые 45 минут "Адзурри" не сумели. А во втором тайме номинальные хозяева посыпались. Сначала Мерих Демирал срезал мяч в свои ворота после прострела Берарди. Затем отметились Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Турция 0:3 Италия

Голы: Демирал 53' (автогол), Иммобиле 66', Инсинье 79'

"Телеграф" напоминает, что Италия и Турция выступают на Евро-2020 в группе А вместе с командами Швейцарии и Уэльса, которые свой матч первого тура проведут в субботу, 12 июня. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стане сборной-фаворита ЧЕ-2020 случился конфликт форвардов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 255

Все по теме:

Сборная Италии, Футбол, Сборная Турции, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
02 Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
03 Кубок Америки-2021: расписание и результаты матчей (видео)
04 Левандовски "подстрелил" человека, делающего селфи (видео)
05 УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь