Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)

В пятницу, 11 июня, состоялся матч-открытие чемпионата Европы по футболу-2020 Турция - Италия. Встреча прошла в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счетом 0:3 в пользу номинальных гостей.

Первый тайм прошел полностью под контролем итальянцев, однако забить за первые 45 минут "Адзурри" не сумели. А во втором тайме номинальные хозяева посыпались. Сначала Мерих Демирал срезал мяч в свои ворота после прострела Берарди. Затем отметились Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Турция 0:3 Италия

Голы: Демирал 53' (автогол), Иммобиле 66', Инсинье 79'

"Телеграф" напоминает, что Италия и Турция выступают на Евро-2020 в группе А вместе с командами Швейцарии и Уэльса, которые свой матч первого тура проведут в субботу, 12 июня. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стане сборной-фаворита ЧЕ-2020 случился конфликт форвардов.